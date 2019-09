0-0 ude mod Georgien er ikke optimalt, men heller ikke nogen katastrofe.

Det er budskabet, som en meget fattet Pierre-Emile Højbjerg sælger efter Danmarks indsats i den uafgjorte EM-kvalifikationskamp søndag aften.

- Vi gør det ikke nemt for os selv, men det er bestemt ikke umuligt. Vi går stadig benhårdt efter de mål, vi har sat os, og vi er stadig godt på vej (mod EM), siger Pierre-Emile Højbjerg til Kanal 5 efter opgøret.

I den første kamp mellem de to hold vandt Danmark 5-1 hjemme i Parken, men den store forskel på de to hold var i Georgien næsten helt forsvundet.

Danmark kom til et par gode afslutninger i anden halvleg, men en belejring var der ikke tale om.

- Mistede man lidt tålmodigheden, måske? Man vil gerne frem til lidt tydeligere chancer og lidt hurtigere op i deres felt. Og så manglede vi i nogle momenter skarphed, for vi havde nogle chancer, hvor vi kunne have puttet den ind, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Han synes, at Danmark ellers sad på opgøret i store dele af kampen, men medgiver, at Georgien fik lov at komme for meget med.

- Midtvejs i anden halvleg begyndte vi langsomt at lukke dem ind i kampen. De fik lidt momentum og selvtillid og kunne mærke, der var noget at tage med fra kampen. Og så begyndte den at bølge lidt.

- Jeg vil ikke sige, det er et kvalitetshold, men de har glimtvist momenter, og de har små, vævre spillere, som man ikke skal give plads, siger Southampton-spilleren.

Danmarks næste kamp i EM-kvalifikationen er den 12. oktober hjemme mod Schweiz.

Inden det opgør har Danmark ni point for fem kampe, mens Schweiz har otte point for fire kampe.