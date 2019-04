Høj feber til Pelé og en beskeden OB-materialevogn

16-årige Gustav Grubbe var på holdsedlen på førsteholdet i OB for første gang i sin karriere i en betydende kamp. Jævnaldrende Daniel Obbekjær blev siet fra bruttotruppen. Både Gustav Grubbes agent og Grubbes far var på MCH Arena.

Rygtet var nået helt til Herning: Den brasilianske fodboldlegende Pelé - Edson Arantes do Nascimento - er blevet indlagt på et hospital i Paris med meget høj feber. Han er 78 år og var på promotionstur og skulle lave noget sammen med den franske stjernen Kylian Mbappe. Men Pelé er udenfor livsfare, skriver nyhedsbureauerne.

Rasmus Festersen og Mathias Greve brugte skiltet med "FC Midtjylland" til at spille fod-volley hen over under opvarmningen. Ingen af dem var med på OB's mandskab fra start. Det var tilladt at skifte en fjerde spiller ind i den forlængede spilletid pokalturneringen nu.

Aske Adelgaard fra OB's U17-mandskab er udtaget til det danske U16 Future landshold, der flyver til Bruxelles den 15. april. Det er tale om uofficielle landskampe, og futurelandsholdet er for spillere, der endnu ikke er kommet i vækstspurt, og som dermed kan være fysisk overmatchede i træning og kamp. Danmark skal spille mod Tjekkiet, Sverige og Belgien. Gad vide, om Lionel Messi stadig er future-spiller?

Apropos OB's eliteungdom: Kim Drongesen fra Næsby skifter til sommer til OB, hvor han har fået en fuldtidsstilling som cheftræner for OB's U14 hold.

Hos FC Midtjylland var Zsolt Korcsmár henvist til sidelinjen på grund af en skade, mens Rasmus Nicolaisen og Artem Dovbyk endnu ikke er klar til kamp - begge træner dog med resten af truppen. Frank Onyeka var tilbage efter karantæne mod FC Nordsjælland.

FC Midtjyllands U19-hold er færdig i Youth League efter at have tabt til 3-0 i Porto mod FC Porto. De unge ulve har ellers imponeret med sejre over AS Roma og Manchester United undervejs.

Hans Christian Bernat, der for nylig skrev under på en fuldtidskontrakt fra sommeren 2019 for tiden, skal igen i aktion for det danske U19-landshold. Landsholdet flyver fra København til Hannover den 15. april, spiller i Barsinghausen mod Tyskland den 16. april, og flyver hjem den samme dag. Bernat har en fortid i både Morud og Næsby.

Lasse Vibe, tidligere FC Fyn og landsholdet, vender tilbage til svensk fodbold og IFK Göteborg, hvor han spillede fra sommeren 2013 til sommeren 2015, hvor han røg til Brentford. Lasse Vibe er vendt tilbage til IFK Göteborg efter en årrække hos Brentford og kinesiske Changchun Yatai.

Ove Pedersen, tidligere OB's redningsmand som cheftræner, var på plads og hilste som vanligt på Sport Fyn. Nu er han scout i FC Midtjylland.

Det er præcis ni år siden, at OB senest var i en pokalsemifinale. Her var modstanderen også FC Midtjylland, der sendte fynboerne ud over to kampe, som man spillede dengang.

Anders K. Jacobsen var med til at vinde pokalfinalen for AaB med 4-1 over FC København i Parken i maj 2014.

FC Midtjyllands speaker er langt mere aggressiv i stemmeføringen end den tilsvarende i Odense. Men midtjyderne er jo også ulve med fråde om munden.