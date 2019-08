Hobro-træner kræver mere af sine offensive profiler

Hobro og Silkeborg har endnu ikke vundet i Superligaen. De jagter i et indbyrdes opgør sæsonens første sejr.

Hobro har indledt sæsonen med tre gange uafgjort i Superligaen mod AGF, Esbjerg og Randers FC.

Fredag aften skal Hobro ude møde Silkeborg, der har tabt sine første tre kampe i ligaen.

Hobro-træner Peter Sørensen, der har en fortid som træner i Silkeborg, vil se sit mandskab sprudle mere i offensiven.

- Det er vigtigt, at vi er hurtige på fødderne frem for alt, fordi det kommer til at gå hurtigt.

- De spiller kvikt og er dygtige til at spille bolden rundt mellem hinanden, og det skal vi kunne håndtere forsvarsmæssigt.

- Og så skal vi se, om vi ikke kan blive endnu dygtigere offensivt og få udnyttet hinanden endnu bedre, siger Peter Sørensen til klubbens hjemmeside.

I offensiven råder Silkeborg over profiler som Pål Alexander Kirkevold, Emmanuel Sabbi og Edgar Babayan.

Til gengæld må Hobro undvære angriberen Mads Hvilsom, der blev skadet i den første kamp mod AGF. En skanning har vist, at han kan se frem til tre-fire måneders genoptræning.

Peter Sørensen er generelt tilfreds med præstationerne i sæsonens tre første kampe, men han ville gerne have haft flere point.

- Jeg tænker, at vores præstationer har været bedre end vores pointuddeling.

- Bortset fra første halvleg nede i Esbjerg, så synes jeg, vi har spillet gode halvlege, som godt kunne have kastet et par point mere af sig, siger træneren.

Hobro scorede i kampen mod Esbjerg til 1-1 i de døende minutter af kampen, så det kunne sagtens være endt med et nederlag i den kamp.

- Vi må jo glæde os over, at præstationerne har været gode.

- Den individuelle præstation har været god, holdets præstation har været god, og så må vi være tilfredse med, at vi har spillet lige op med hold, som ellers traditionelt er bedre end os, siger han.

Der er kickoff i Silkeborg fredag aften klokken 19.