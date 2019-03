Hobro-træner efter 3-3: Vi er bedre end Vendsyssel

Hobro var nede i sækken og bagud 1-3 med et kvarter igen ude mod Vendsyssel, men så scorede Hobro-profilen Pål Alexander Kirkevold to gange og sikrede gæsterne 3-3.

Vendsyssel havde ellers den største ære af lokalopgøret, men gæsterne var effektive og snuppede point i kampens døende sekunder.

Dermed punkterede de to hold reelt muligheden for at indhente AaB og Randers i nedrykningsslutspillets pulje 2, hvor de to hold ligger under stregen. Her har Vendsyssel 23 point, mens Hobro har 22 point.

Hobro har så langt op til Randers og overlevelse, at Hobro nu kan fokusere på at erobre den vigtige tredjeplads i puljen, der gør vejen til overlevelse lettere.

Hobro-chefen Peter Sørensen er optimistisk, når han vurderer styrkeforholdet mellem sine tropper og Vendsyssel.

- Jeg er ikke bekymret, da jeg synes, at vi er et bedre fodboldhold end Vendsyssel. Jeg tror, at vi kan løfte vores niveau betydeligt mere, end Vendsyssel kan.

- Jeg tror både, at vi får flere point mod de øvrige modstandere i puljen, og så tror jeg også, at vi slår Vendsyssel på hjemmebane, siger Sørensen.

Hobro spillede skidt i kampens første time, men det faktum at det blev til point for gæsterne, anser cheftræneren som livsvigtigt i bestræbelserne på overlevelse.

- Matematikken er ret simpel. Et point er markant nemmere at hente end fire, så det er utroligt vigtigt, at vi fik 3-3 med herfra, så vi kan sikre tredjepladsen.

- Det betyder at situationen er uforandret ud over det faktum, at vi har en hjemmebanekamp mod Vendsyssel til gode, siger Sørensen.

Hobro spiller først den vigtige hjemmekamp mod Vendsyssel den 22. april og skal inden da møde AaB to gange samt Randers på udebane.