Peter Sørensen mener, at Hobro var det bedste hold i store perioder, selv om Brøndby vandt opgøret 2-0.

Hobro indkasserede søndag aften sæsonens første nederlag, da det blev til 0-2 på hjemmebane til Brøndby i 3F Superligaen.

Brøndby var yderst kynisk i en kamp, som Hobro havde stor ære af, og cheftræner Peter Sørensen så sit hold presse Brøndby i store dele af kampen.

- Vi pressede dem ikke kun i begyndelsen, men vi pressede dem i bund i de første 50 minutter. Jeg synes, at vi i lange perioder var det bedste hold til langt det meste.

- Det er jeg selvfølgelig godt tilfreds med. Men vi kan godt tillade os at være utilfredse over, at vi ikke fik point, siger Sørensen.

Træneren mener, at Hobro langt hen ad vejen havde godt styr på Brøndby, men han anerkendte, at kynismen var forskellen.

-Vi havde styr på Brøndby og deres hold, men vi havde ikke styr på Kamil Wilczek. Han er en skarp angriber, siger Peter Sørensen.

Hobro havde inden dagens kamp endnu ikke tabt i Superligaens fire første runder.

Så selv om Peter Sørensen ser positive takter i Hobro, så vil han også til at have sejre.

- Vi har spillet fem kampe, hvor vi set over hele kampe ikke har været dårligere end vores modstandere, men vi er nødt til at vinde og være skarpere, siger han.

Ifølge avisen B.T så har der været bud efter Hobro-profilen Emmanuel Sabbi fra netop dagens modstander Brøndby.

Sportschef Jens Hammer Sørensen understreger dog, at han ikke har modtaget et bud.

- Der er ikke et bud, og jeg har ikke hørt noget fra dem, siger Sørensen.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen bekræfter, at der ikke er noget bud.

- Jeg har ikke talt med Hammer om Sabbi. Han er en dygtig spiller med en masse kvaliteter, men det er ikke det samme, som at sige, at vi byder på ham, siger fodbolddirektøren.