Hobro-spiller lagt for had efter Robert Skov-skade

Robert Skov har været ude med en skade, siden FC København-spilleren blev tacklet af Hobros Martin Mikkelsen i en superligakamp 17. marts.

Det kostede Robert Skov en tur med A-landsholdet, hvor han for første gang var udtaget.

Og søndag sad Robert Skov stadig ude med en skade, da FCK vandt 1-0 hjemme over Esbjerg.

Tacklingen har ikke gjort Martin Mikkelsen populær, kan han nu berette i en skriftlig klumme på bold.dk.

- "Klamme svin" og "du mangler noget i hjernen" er uddrag fra nogle af de beskeder, jeg modtog efter vores sidste kamp i Superligaens grundspil mod FC København.

- Årsagen var, at jeg midt i anden halvleg satte en tackling ind på Robert Skov, der desværre medførte, at han blev skadet og kort efter måtte lade sig udskifte. Ubehagelig oplevelse - også for mig, skriver Martin Mikkelsen.

Han forklarer, at episoden medførte en digital storm på de sociale medier.

- De sociale medier medfører, at linjen til fodboldspillere altid er åben. Vi er til rådighed 24/7. Grænsen mellem fodboldspilleren og privatpersonen er mere og mere udvisket.

- Du bestemmer ikke selv, hvornår rampelyset slukkes - heller ikke, når det er dét, du har allermest brug for, forklarer Martin Mikkelsen.

Han føler, at det kom for tæt på med beskederne på blandt andet Instagram og Twitter.

- Mit digitale jeg var trængt op i en krog. Det er ikke, fordi jeg ikke forstår frustrationerne. Fodbold er et spil, der får selv de stærkeste følelser frem i os - på godt og ondt.

- Det, jeg ikke forstår, er behovet for denne nytteløse, digitale konfrontation - hvor er filteret, hæmningerne og impulskontrollen?

Det virker til, at tonen og retorikken hurtigt bliver aggressiv og ubehagelig, hvis blot der er en skærm, der adskiller os, lyder det fra Hobro-spilleren i klummen på bold.dk.