Hobro-målmand sikrer første skridt mod overlevelse

Hjemmeholdets bagerste mand sikrede en sejr på 1-0, da Hobro torsdag tog imod 1. divisionsholdet Viborg.

Det første af to playoff-opgør om en plads i Superligaen var fyldt med chancer til begge hold. Her var det dog sløsede forsvarsaktioner mere end offensiv skarphed, som ofte gjorde kampen spændende i begge ender.

Hobros målmand, Jesper Rask, formåede til gengæld at spille kampens største rolle i det gode udgangspunkt for nordjyderne. Han diskede nemlig op med flere store redninger i alverdens afskygninger.

En halv time inde i kampen faldt målet så, da angriber Julian Kristoffersen blev fældet på kanten.

Men inden nogen lyd fra fløjten havde offensivspilleren Emmanuel Sabbi sneget sig gennem forsvarskæden og opsnappet den løse bold, som han sendte ind bag Ingvar Jonsson i Viborg-målet.

Umiddelbart efter scoringen kom gæsterne til flere store muligheder i Hobro.

Den allerstørste kom, da Andreas Albers var tæt på at gøre det til 1-1 på et hovedstød. Men Jesper Rask fik handsken på bolden, da den var tæt på at snige sig under overliggeren.

Det var også tæt på, da Julian Kristoffersen skød på stolpen umiddelbart før pausen. Men det blev ved 1-0 inden anden halvleg.

Kort efter pausen kom back Mikkel Knudsen til en god afslutning på kanten af feltet, men målmand Jesper Rask stod igen i vejen.

Keeperen viste sig igen skarp, da Viborgs offensivspiller Jeff Mensah sendte en bold fra distancen, som Rask skubbede op på overliggeren. Kort efter stod Hobro-målmanden så klar med en mirakuløs fodparade på en opfølgende chance.

Dermed blev det ved 1-0 på DS Arena.

Returopgøret spilles søndag i Viborg. Den samlede vinder får en plads i næste sæson af Superligaen.