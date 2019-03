Hobro-lejren jubler over hjælpende hånd fra Esbjerg

Hobro takker Esbjerg for den hjælpende hånd, der betyder, at nordjyderne undgår grundspillets sidsteplads.

Hobro-lejren sender venlige tanker til Esbjerg efter søndagens sidste spillerunde i Superligaens grundspil.

Esbjergs sene 2-1-sejr over Vejle betød nemlig, at Hobro i sidste øjeblik undgik at slutte sidst i grundspillet, og det kan vise sig at få en afgørende betydning i overlevelseskampen.

- Det gør en meget, meget stor forskel i forhold til, om man har en chance for at blive nummer tre i sin gruppe, siger Hobro-træner Peter Sørensen.

Hobro ryger over i nedrykningsslutspillets gruppe 2, hvor der er et point op til Vendsyssel på næstsidstepladsen. Det er et langt bedre udgangspunkt, end hvis holdet skulle over i gruppe 1, som det længe så ud til.

Peter Sørensen har før prøvet kræfter ned nedrykningsslutspillet, hvor han i sidste sæson endte med at rykke ned med Silkeborg.

- Jeg kender det desværre alt for godt. Det er utrolig hårdt at være i. Vi skal samle point sammen, og vi skal sørge for ikke at blive sidst i vores gruppe.

- Det bliver svært nok, men det bliver lettere i denne gruppe, end det havde været i den anden, siger Peter Sørensen.

Hobro tabte søndagens kamp mod FCK med 1-3 i Parken, men efter kampen var målscorer Edgar Babayan først og fremmest glad for Esbjergs hjælpende hånd.

- Det er jo bare dejligt. Man skal have lidt held i fodbold, og det havde vi den her gang. Så tak til Esbjerg, siger Babayan.

- Vi kommer i en bedre gruppe, og det kan i sidste ende betyde, at vi ikke rykker ned. Så vi skal takke Joni Kauko, siger Hobro-spilleren med henvisning til Esbjergs matchvinder mod Vejle.