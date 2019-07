Hobro-boss åbner for salg af profil-trio

Både Edgar Babayan, Emmanuel Sabbi og Pål Alexander Kirkevold har længe været rygtet til større adresser end Hobro IK, og nu erklærer Hobros sportschef, Jens Hammer, at klubben er klar til at sælge profilerne.

- Vi lever også af at sælge fodboldspillere, så hvis de rigtige tilbud kommer fra de rigtige klubber, så er vi klar til at sælge, forklarer Jens Hammer.

Senest har Hobro solgt midtbaneprofilen Vito Hammershøy-Mistrati til Randers FC, og Jens Hammer erkender, at hvis bare to af de tre omtalte profiler bliver solgt, kommer det til at blive en svær sæson for nordjyderne.

- Så bliver det svært at overleve, det er klart. Hvis vi sælger Babayan, Sabbi og Kirkevold, så skal erstatningerne saftsuseme være gode, men det er jeg ikke sikker på, at vi lige nu og her kan klare, siger sportschefen.

Han forklarer samtidig, at hvis trioen skal sælges, må det gerne ske forholdsvis tidligt, så klubben har tid til at hente erstatninger.

Dog er han ikke afskrækket af at sælge dem i transfervinduets sidste dage.

- Hvis de kan være med til at give os nogle point i de næste kampe, inden transfervinduet lukker, så kan jeg også godt leve med det, slutter Jens Hammer.

Edgar Babayan forklarer selv, at han er klar til at tage skridtet væk fra Hobro.

- Jeg har nogle ambitioner, og hvis jeg skal udleve min drøm om at spille på højeste niveau, så skal jeg videre.

- Hvis der kommer en god mulighed, så vil jeg gerne afsted, siger Babayan.

I løbet af sommeren skulle Hobro angiveligt have modtaget et bud fra Randers på den 23-årige offensivspiller, men buddet var ikke stort nok for Hobro.

- Randers er en fin klub, siger han kortfattet med et stort smil på læben om interesserne fra kronjyderne.