Hobro-anfører om overlevelse: En kæmpe lettelse

Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg er jublende lykkelig, over at klubben i næste sæson skal spille Superliga.

Hobro sikrede sig søndag aften en ny sæson i Superligaen. På udebane vandt Peter Sørensens tropper med 2-0 over Viborg og dermed 3-0 sammenlagt.

Det var derfor en flok lykkelige Hobro-spillere, der efter kampen kunne fejre sejren med det halve af Hobro, der søndag var mødt op i Viborg.

En af de glade spillere var kaptajn Jonas Brix-Damborg, som havde svært ved at beskrive, hvor lettet han var.

- Jeg er selvfølgelig sindssygt glad og lettet. Det er befriende. Det betyder vildt meget at være klar til at spille Superliga i næste sæson, siger Jonas Brix-Damborg.

Overlevelsen kom i hus efter flere drabelige kampe imod både Vejle og Viborg. Anføreren lagde efter kampen mod Viborg ikke skjul på, at det har været hårdt at være Hobro-spiller i den tid.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været sindssygt hårdt. Det er drabeligt at være med i det her, og det er hårdt mentalt, siger anføreren, der mente, at Hobro var det bedste hold søndag aften imod Viborg.

- Kamp to imod Viborg var der klasseforskel. Vi var klart bedre, end de var i anden kamp. Vi viste, at vi er et hold lavet af mandfolk.

Peter Sørensen blev ansat som træner i Hobro tilbage i februar. Også han havde svært ved at skjule glæden, da han efter kampen gav interview med en fadøl i hånden.

- Det er en stor lettelse og en stor forløsning. Jeg er mægtig glad for, at jeg har været en del af, at vi klarede det, siger Peter Sørensen.

Selv om Hobro-træneren var lettet over at have sikret sig en ny sæson i Superligaen, havde han også ondt af Viborg.

- Jeg ved, hvor forfærdelig det er at have det, som Steffen Højer og Viborg har det nu. Det gør ondt - det ved jeg, fordi jeg har prøvet det.

Begge hold kan nu gå på sommerferie.