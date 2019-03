Hjulmand er færdig som FCN-træner: Det føles underligt

Kasper Hjulmand er glad for, at han i 2016 valgte at tage endnu en periode i FC Nordsjælland.

Når FC Nordsjælland på lørdag går på banen til den første kamp i Superligaens mesterskabsslutspil, bliver det med Flemming Pedersen som cheftræner i stedet for Kasper Hjulmand.

Klubben har valgt at gennemføre sommerens planlagte trænerskifte før tid, og den nu tidligere cheftræner erkender, at det er en speciel følelse at forlade klubben, netop som sæsonen går ind i sine afgørende uger.

- Det føles underligt at træde ud af løbet lige før det sidste sving inden opløbet.

- Men det her var blevet sindssygt svært, uanset hvornår og hvordan vi havde gjort det, for klubben og stedet betyder så meget for mig, siger Kasper Hjulmand i en pressemeddelelse.

Den nu 46-årige træner vendte i 2016 tilbage til FC Nordsjælland efter et kort ophold i bundesligaklubben Mainz.

Han kom til en forandret klub, der var blevet en del af Right to Dream-projektet, og som skulle satse benhårdt på talentudvikling.

- For tre år siden stod jeg med et valg, hvor jeg skulle vælge om jeg skulle krydse mine spor og vende tilbage til FCN.

- Jeg mødte Tom Vernon, Right to Dream og Ghana og traf et valg, jeg ikke har fortrudt et sekund siden, selv om folk mente, jeg kunne og skulle have valgt og gjort andet.

- At komme tilbage til FCN er det mest ambitiøse, jeg har gjort i min karriere, siger Kasper Hjulmand.

Indtil kontrakten udløber til sommer, skal han stå til rådighed for klubben på konsulentbasis.

Desuden skal han nu besøge akademiet Right to Dream i Ghana, hvor han skal lave en rapport om den videre udvikling af akademiet og FCN.