Hjulmand: Landsholdet er hjerteblod for mig

Kasper Hjulmand bliver landstræner for Danmark fra sommeren 2020. Han får som assistent Morten Wieghorst og kommer til at afløse konstellationen med Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson.

Det var en stolt Hjulmand, der onsdag blev præsenteret på et pressemøde i Brøndby.

- Først og fremmest er jeg stolt og beæret over at blive landstræner. Jeg havde ikke regnet med at få muligheden nu og her, siger Kasper Hjulmand på pressemødet.

- Jeg har haft nogle spændende muligheder, også i udlandet, men da denne mulighed opstod, betød den mere end alt andet. Den kom foran både penge og Europa. Landsholdet er rent hjerteblod, fortsætter Hjulmand.

Han har nu godt et år til at forberede sig til jobbet, mens Hareide og Tomasson skal forsøge at kvalificere landsholdet til EM i sommeren 2020, der blandt andre har Danmark som vært.

De råder over et hold med stort potentiale, mener Hjulmand.

- Der er talent og erfaring, og der er en fantastisk kultur, som er opbygget af Åge og Jon, siger han.

Det uddyber han i en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union.

- Samtidigt har Åge Hareide skabt et fantastisk sammenhold og styrke på holdet, som bliver spændende at arbejde med efter EM-slutrunden 2020.

- Jeg vil godt understrege, at jeg ikke vil blande mig overhovedet de næste 12 måneder - først efter min tiltrædelse, siger Kasper Hjulmand.