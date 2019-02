Hjerteoperation koster Juventus-stjerne en måneds pause

Sami Khedira har gennemgået en operation efter at have fået konstateret uregelmæssig hjerterytme.

Juventus-spilleren Sami Khedira må holde pause i den næste måned efter at have gennemgået en operation mod hjerteproblemer onsdag morgen.

Tirsdag måtte tyskeren opgive at rejse med holdkammeraterne til Madrid for at spille Champions League-kamp mod Atlético Madrid.

I stedet blev han hjemme i Torino for at blive undersøgt for en uregelmæssig hjerterytme, der var blevet konstateret kort før afgang mod Spanien.

Juventus oplyser på sin hjemmeside, at indgrebet er gået som planlagt.

- Efter en kort rekonvalescens vil han være klar til at genoptage træningen inden for en måned, lyder det.

Den 31-årige midtbanespiller har haft en tung sæson og var i efteråret tvunget til flere skadespauser. Han har derfor kun været på banen i ni af Juventus' 24 kampe i Serie A i denne sæson.

Mens Khedira altså opholder sig i Torino, skal holdkammeraterne forsøge at få et godt udgangspunkt i den første ottendedelsfinale på udebane mod Atlético Madrid.

Kampen begynder klokken 21.