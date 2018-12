Hjemmesejr sender Barcelona til tops

FC Barcelona kæmper stadig med at ramme topniveauet, men søndag kunne holdet alligevel glæde sig over en 2-0-sejr hjemme mod Villarreal.

På en hovedstødsscoring af Gerard Pique i første halvleg og en scoring få minutter før tid af indskiftede Carles Aleña blev Camp Nous kræsne publikum lige nøjagtigt tilfredsstillet.

Med sejren rykker Lionel Messi og co. op på førstepladsen i Primera Division med 28 point for 14 kampe.

Sevilla og Simon Kjær kan dog tage ligaføringen tilbage med en sejr senere søndag.

De forsvarende mestre skabte sådan set chancer nok til at tage en mere sikker sejr mod Villarreal, men omvendt viste kampen igen, at Barcelonas defensiv ikke er velsmurt for tiden.

Trods klar overvægt i boldbesiddelse til Barcelona spillede gæsterne sig frem til rigeligt med fine tilbud til at kunne have snuppet et point, inden Carles Aleña på et flot mål assisteret af Lionel Messi afgjorde opgøret.

Girona har overrasket positivt i denne sæson, og holdet imponerede nok en gang, da man hjemme fik 1-1 mod Atlético Madrid.

Girona er placeret på syvendepladsen med 21 point. Atlético er nummer tre med 25 point.