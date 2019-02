Hjemmekamp mod Randers: Svendborg Rabbits vil rejse sig efter finaleskuffelse

Basketball: Efter nedturen i lørdagens pokalfinale i Forum Horsens skal Svendborg Rabbits forsøge at rejse sig onsdag aften klokken 19.00, når Rabbits tager imod Randers Cimbria i Basketligaen.

Det store nederlag på 35 point til Horsens IC i pokalfinalen var en slem skuffelse for de sydfynske kaniner.

- Den skuffelse sidder dybt i os. Vi mente, at vi havde en god chance for at slå Horsens, så lørdag og søndag var svær at komme igennem, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.

- Horsens spillede noget nær den perfekte kamp, mens vi ikke ramte vores topniveau, konstaterer Rabbits-direktøren.

Ærgrelsen over den tabte finale skal Rabbits forsøge at ryste af sig. Den bedste kur mod tungsindet vil være en sejr onsdag aften mod et af ligaens mest uberegnelige hold. Randers Cimbria er på femtepladsen, fire point efter Rabbits på tredjepladsen.