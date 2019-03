Hjemmekamp mod Randers: Sæsonens vigtigste kamp for Svendborg Rabbits

Svendborg Rabbits' sidste kamp mandag 11. marts er hjemme mod nummer to, Horsens IC, som Rabbits har tabt stort til hver gang i denne sæson - senest i pokalfinalen for en måned siden.

- Hvis vi vinder to af de sidste tre kampe, er tredjepladsen sikker, fastslår Troels Mortensen.

- Det er tæt på at være sæsonens vigtigste kamp indtil nu. Hvis vi slår Randers, så kan de ikke længere hente os, og så er vi sikre på minimum fjerdepladsen, som vil give os hjemmebanefordel i kvartfinalerne. Men vi vil gerne have tredjepladsen, så vi undgår Randers og Næstved i en kvartfinale, siger Troels Mortensen.

Mandag aften klokken 19.00 tager Svendborg Rabbits imod Randers Cimbria, der på femtepladsen er to point efter.

De tre kampe er mod de nærmeste rivaler i stillingen, hvor Rabbits kæmper for at holde tredjepladsen.

- Der er slutspilsstemning hos os. Vi har nu tre afgørende kampe som afslutning på grundspillet de kommende otte dage, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.

Basketball: Slutspillet begynder først 21. marts med den første kvartfinale. Men for Svendborg Rabbits er de afgørende kampe allerede begyndt.

Wilson klar igen

I torsdags tabte Svendborg Rabbits 78-97 ude til det suveræne tophold Bakken Bears, men i den kamp var Rabbits uden holdets amerikanske guard, Derrick Wilson.

- Han havde fået en mindre fibersprængning, men han trænede med lørdag, og vi regner med, at han spiller mandag mod Randers, siger Troels Mortensen.

Dermed skulle Rabbits være i stærkeste opstilling mod Randers Cimbria, der er et af ligaens mest uberegnelige mandskaber. Som det eneste hold i Basketligaen har Randers slået begge tophold, Bakken Bears og Horsens IC. Til gengæld har Randers tabt flere andre kampe, heriblandt sæsonens to første opgør hjemme mod Rabbits, 76-96 og 82-91.

Til gengæld vandt Randers det seneste indbyrdes møde 72-69 i Svendborg 6. februar.

- I den kamp sad skuffelsen over den tabte pokalfinale nok stadigvæk i spillerne, og desuden blev vi svækket af, at Jacob Enevold allerede i tredje periode måtte forlade banen på grund af fejl, og Jeremiah Ingram var også i fejlproblemer, så vi var udfordret i rotationen på de store folk, siger Troels Mortensen.

- Forhåbentlig kan vi denne gang stille med fuldt hold i hele kampen, siger Rabbits-direktøren.

Randers Cimbria er et stærkere hold nu end i starten af sæsonen. Rutinerede Charlie Burgess vendte i januar tilbage efter en skadespause, og med ligaens mest scorende spiller, Chris Nielsen, har Randers et giftigt angrebsvåben. Den 33-årige guard var på grund af sygdom ikke med i Randers-sejren i Svendborg for en måned siden, men Chris Nielsen scorede 25 point i Randers Cimbrias seneste kamp, som blev tabt 91-113 til Næstved. I den kamp scorede den amerikanske forward Brantley Bynum 28 point, og han var også topscorer i sejren i Svendborg i februar.