Hjemmebanehelten McIlroy får skidt start på British Open

Rory McIlroys vej til sejr i British Open blev torsdag meget lang.

Nordireren, der er på hjemmebane i dette års udgave af majorturneringen, gik første runde i otte slag over par og kunne gå i klubhuset på en delt 134.-plads.

En placering, der kan nå at ændre sig, i takt med at de øvrige spillere gennemfører de første 18 huller.

Det gik allerede galt på første hul på Royal Portrush-banen i Nordirland for McIlroy. Her blev det til en firedobbelt bogey, og så var der lagt op til en lang torsdag.

På tredje hul endte det med en bogey, og så stod der +5 ud for nordirerens navn.

Den 30-årige golfstjerne fik rettet lidt op på tingene, da han på både syvende og niende hul lavede birdies, men på 16. hul blev det til en dobbelt bogey, og så var McIlroy tilbage på +5.

Det blev dog værre for nordireren, der sluttede af med en tredobbelt bogey på 18. hul.

- Når man går første og sidste hul i syv slag over par, så er man bagud fra start, siger Rory McIlroy efter første runde ifølge AFP.

- Første hul var første hul. Det var en hård start, men jeg synes, jeg stod godt imod derefter og spillede de næste 12-13 huller i to slag under. Jeg er virkelig skuffet, over at jeg ødelagde alt det gode spil på de sidste huller.

Man skal tilbage til 2014 for at finde nordirerens seneste major-triumf. Her blev det dog til sejre i både British Open og PGA Championship.

Den amerikanske golfveteran Phil Mickelson gik første runde i fem slag over par og fik dermed også en dårlig start på British Open.

Danske Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard deltager i British Open. Begge har indledt deres første runde torsdag eftermiddag og er endnu ikke færdige.