Hjalte Froholdt viste sig virkelig frem

Svendborgensiske Hjalte Froholdt tog et vigtigt skridt mod at kunne kalde sig NFL-spiller fra næste sæson, da han viste sig flot frem ved NFL's årlige talentvurdering.

Amerikansk fodbold: I sin kamp for at blive en del af verdens bedste liga inden for amerikansk fodbold har Sydfynske Hjalte Froholdt netop overstået den såkaldte "scouting combine", som er NFLs årlige talentvurderingsbegivenhed. Her bliver de største talenter i en uge målt, vejet og testet på deres fysik på alle tænkelige måder.

Det hele sker med NFL-holdenes trænere, talentspejdere og sportsdirektører som censorer. Efter at have vist sig frem foran sine måske kommende arbejdsgivere, var det en tilfreds Hjalte Froholdt, der udtalte sig til TV3 Sport.

- Alle testene er færdige, og jeg er fint tilfreds med min præstation. Der var nogle få øvelser, hvor jeg har præsteret bedre ved tidligere test. Men jeg har det egentlig okay med det, lød det fra svendborgenseren.

Gennem de forskellige test fik han vist med top fem placeringer i øvelser som bænkpres og løbediscipliner, at han fysisk er klar.

Det endelige svar på, om han vil kunne kalde sig selv for NFL-spiller fra næste sæson, får han, når klubberne vælger nye spillere i april.