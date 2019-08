Historisk triumf: Fynsk hold til tops i ørkensandet og vinder World Tour-stævne

For første gang har et dansk hold vundet et World Tour-stævne i beachvolley, da Daniel Thomsen og Morten Overgaard fra Odense Beachvolley Klub vandt i stegende hede i Oman.

Stegende hede

Både semifinalen og finalen blev spillet i stegende varme omkring 36-38 grader og næsten ingen vind, men de fynske beachvolleyspillere holdt hovedet koldt.

- Vores tredje sæt i semifinalen og andet sæt i finalen er nogle af de bedste sæt, vi nogensinde har spillet. Det var virkeligt fedt at mærke den gode kemi på holdet samt den indbyrdes spilforståelse, siger Daniel Thomsen.

Makkeren er også stolt over sejren i den etstjernede World Tour-turnering.

- Følelsen af at vinde en World Tour-turnering er ikke til at tage fejl af. Det er vanvittigt fedt. At stå øverst på podiet i Oman med guldmedaljer om halsen, mens de spiller "Der er et yndigt land" var meget specielt og rørende. Jeg har ikke helt forstået, hvad vi egentlig har gjort, men guld om halsen føles fantastisk, siger Morten Overgaard til beachvvolley.dk.

Tidligt onsdag morgen landede de fynske guldvindere i København. Morten Overgaard fik et kort stop på et par timer i Odense, inden han rejste videre til et World Tour-stævne i Oslo, hvor han danner par med Martin Trans Hansen, hvis normale makker, Kristoffer Abell, har en mindre skulderskade og derfor skal holde 10 dages pause.

Endnu et par fra Odense Beachvolley Klub, Mads Rosager og Jacob Brink, er ligeledes med i Oslo, så der er to fynske hold med ved turneringen i Norge.