Historisk præstation: Fynske Axelsen slår mesteren og tager finaleplads i All England

Danskeren slog kineseren Shi Yugi i tre sæt og skal op mod verdensetteren Kento Momota i All England-finalen.

Med en sejr over den forsvarende mester, Shi Yugi, er Viktor Axelsen for første gang klar til finalen ved All England.

Den danske badmintonstjerne vandt med 22-20, 13-21, 21-9 over kineseren og skal nu op mod den japanske verdensetter, Kento Momota, i søndagens finale i Birmingham.

Den 25-årige dansker spillede på sit hidtil højeste niveau i turneringen med hårdt arbejde i defensiven og aggressivt spil i offensiven.

Axelsen fik samlet flere umulige bolde op og pressede sin kinesiske modstander til at spille med stor risiko.

Kampen blev indledt med skiftende føringer frem til 13-13, hvor ingen formåede at få slået et hul.

Herefter lykkedes det Axelsen at vinde fem bolde i træk og bringe sig på 18-13. Shi Yugi fik styr på den tiltagende frustration, og det lykkedes kineseren at få reduceret til 17-18.

Foran 19-18 lykkedes det danskeren at få reddet bolden helt oppe ved nettet, og efterfølgende fik Axelsen med ketsjeren højt hævet nærmest lagt en blokade for kineserens næste slag.

Tilsyneladende havde danskeren dermed skaffet sig en sætbold, men der blev dømt fejl mod Axelsen, så stillingen var 19-19.

Danskeren holdt hovedet koldt, og det lykkedes at hive første sæt hjem med 22-20 på Axelsens anden sætbold. Første sæt blev afgjort, da Shi Yugi sendte bolden ud.

I begyndelsen af andet sæt faldt koncentrationen en anelse hos Viktor Axelsen, og det blev straks udnyttet af den forsvarende mester, der kom foran 6-3.

Shi Yugi udbyggede føringen til 11-6, inden danskeren udnyttede et sideskift til at skifte sålen ud i sin ene sko.

Den ekstra lange pause gjorde Axelsen godt, og efterfølgende lykkedes det hurtigt at udligne til 11-11. Alt var igen helt åbent i andet sæt.

Men så mistede danskeren igen sit fokus og tabte stort set samtlige af de næste dueller. Flere gange kiggede han ned på sin venstre sko, som om at der var noget i vejen, mens hans spil blev for hasarderet.

Kineseren vandt seks point i træk og lukkede andet sæt på sin første sætbold til 21-13.

Kampen tog en ny drejning straks fra starten af tredje og afgørende sæt, hvor Axelsen igen var ovenpå og tvang Shi Yugi til fejl. Det gav hurtigt en dansk føring på 6-2.

Kineseren blev mere og mere frustreret.

Axelsen vandt de næste mange dueller og bragte sig foran med 11-3 på et vanvittigt baghåndsslag, hvor danskeren svingede rundt om sig selv og uden at have øjenkontakt med bolden vandt duellen.

Med sejren over Shi Yugi har Axelsen nu vundet tre ud af fire indbyrdes kampe mod kineseren.

Statistikken mod søndagens finalemodstander, verdensetteren Kento Momota, er noget værre.

Danskeren, der rangerer som nummer seks i verden, har blot slået japaneren 2 gange i 12 indbyrdes opgør.