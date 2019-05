Hernings ishockeyherrer henter ny træner i NHL

Den danske ishockeyklub Herning Blue Fox har hentet en ny cheftræner fra det fine selskab i den bedste nordamerikanske liga, NHL.

Det bliver den 42-årige Ben Cooper, der fremover skal stå i spidsen for holdet. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Canadieren skifter dermed en stilling som assistenttræner i NHL-klubben Florida Panthers ud med en tilværelse i Herning.

- Jeg er virkelig begejstret for udfordringen med at kæmpe for mesterskaber i Herning. Jeg ved, at det er en stor ishockeyby med gode spillere og en stærk hockeytradition.

- Det er en fantastisk mulighed, som jeg er meget taknemmelig for, og jeg kan ikke vente med at få arbejdshandskerne på, siger Ben Cooper til hjemmesiden.

Herning Blue Fox sagde i april farvel til cheftræner Petri Skriko efter en svingende sæson.

Derefter blev klubbens nyansatte talent- og sportschef, Martin Struzinski, sat på opgaven med at finde den nye træner, der skal realisere de sportslige ambitioner og den langsigtede plan for udviklingen af klubben.

Og Struzinski er glad for, at det lykkedes at lande en aftale med canadieren.

- At en så stor trænerkapacitet har valgt Herning Blue Fox som sin næste destination i sin trænerkarriere, efter at have været træner på allerhøjeste niveau de seneste år, er naturligvis overvældende for os, og vi betragter det som et kæmpe scoop.

- Ben passer glimrende ind i den trænerprofil, vi har søgt, hvor hans menneskelige egenskaber gør det naturligt for ham at indgå i dialog med spillerne på daglig basis, siger sportschefen til hjemmesiden.

Herning Blue Fox nåede i år kvartfinalerne i Metal Ligaen, men blev slået ud af Aalborg Pirates.