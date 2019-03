Herning-Ikast tager første stik i EHF Cup-kvartfinale

Den danske suverænitet i håndboldkvindernes EHF Cup ser ud til at fortsætte.

Fredag aften vandt Herning-Ikast sikkert med 34-26 hjemme over Podravka Koprivnica i den første af to kvartfinaler mellem de to hold.

Dermed har det danske mandskab en god mulighed for at nå semifinalen i turneringen, der også stadig har deltagelse af Nykøbing Falster, Viborg HK og Team Esbjerg i kvartfinalerne.

Herning-Ikasts klare sejr blev slået fast i første halvleg, som det midtjyske hold vandt 17-12. Anden halvleg var en smule tættere, men den danske sejr kunne der ikke rokkes ved.

Returopgøret spilles 10. marts i Koprivnica i Kroatien.

I de kommende dage skal de øvrige danske hold også i aktion. Nykøbing Falster tager imod Viborg søndag, og samme dag er Team Esbjerg på besøg hos Kuban Krasnodar i Rusland.

EHF Cuppen, der er den næstbedste europæiske klubturnering, blev i sidste sæson vundet af rumænske SCM Craiova, mens Vipers Kristiansand blev nummer to.