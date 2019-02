Her er Kevin Magnussens nye racer

Motorsport: Sort, guld og hvid bliver farverne på Haas' VF19'er-racer, som Kevin Magnussen og Romain Grosjean skal køre i de 21 Formel 1-grandprixer i 2019.

Den nye racer blev torsdag præsenteret for pressen i Royal Automobile Club London.

Racerens farver er inspireret af den nye titelsponsors farver - Rich Energy.

Energidrikken har købt sig til det nye navn Rich Energy Haas F1 Team. Gene Haas' efternavn står dog fortsat tydeligt på siden af raceren.

- Det vigtige er, at vi fortsætter med at udvikle os som et team, og det gælder også i denne sæson. Vort partnerskab med Rich Energy er endnu et positivt eksempel på, at vi bevæger os fremad som organisation. Vi er glade for at have deres farver på VF19'eren, sagde teamchef Günther Steiner ved afsløringen i London.

Det er Martin Frederiksen fra det fynske racerteam, Flexlease.nu/Strøjer Tegl, der har taget de fotos, som kan ses til artiklen.

Formel 1-sæsonen åbner 17. marts med Australiens Grand Prix i Melbourne.