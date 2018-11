Torsdag aften indledes EM-slutrunden i Frankrig med et gevaldigt brag mellem de franske værter, der er forsvarende verdensmestre, og mægtige Rusland med bjørnen Trefilov på solidt placeret på sidelinjen.I de næste 17 dage vil et hav af eminente fantastiske kvindelige håndboldspillere forsøge at vise deres ypperste - her ser vi lidt nærmere på en håndfuld af de allerbedste.