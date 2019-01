Henrik Toft håber danskere kender vejen til Hamburg

Det igangværende danske VM-eventyr begyndte med en rød og hvid fest i Royal Arena i København og en dansk storsejr over Chile.

Siden er fulgt syv kampe og syv sejre i Boxen for de danske spillere med 15.000 ellevilde fans i ryggen, og på søndag kan det måske gå endnu mere amok i Herning, når VM kulminerer med finale og bronzekamp.

Men skal Danmark spille om guld søndag, kræver det en sejr over mægtige Frankrig i fredagens semifinale, der spilles i Hamburg. Stregspilleren Henrik Toft håber på mange danske fans på lægterne i det tyske.

- Det er bare at rose arrangementet. Først den fantastisk åbningskamp i København og så tog vi opbakningen og stemningen med til Herning, hvor man godt kan høre, hvem der er på hjemmebane.

- Vi har haft 15.000 hver gang til at bære os. Nu skal vi en tur ned til Hamburg, men der er formentlig også nogle danskere, der kender vejen. Det glæder vi os til, siger Henrik Toft.

Onsdagens 30-26-sejr over Sverige kom i en kamp, hvor Henrik Toft for alvor stemplede ind i VM-turneringen. En skade holdt den stærke PSG-spiller ude af VM, indtil Rene Toft gik i stykker.

Før kampen mod Sverige havde Toft fået mindre end otte VM-minutter på banen, men onsdag spillede han en halv time. Og det gik godt.

- Jeg har det fint. Det var måske en lidt svingende præstation fra mig, men jeg er glad for at få flere minutter i benene og mere tryghed derinde.

Stregspillerens berømte fangarme gav flere fine danske bolderobringer, mens det på negativsiden også blev til to udvisninger.

- Jeg fik måske ikke flyttet fødderne hurtigt nok i nogle situationer, og det var nok meget fair, at dommerne et par gange syntes, jeg skulle have pause, siger Henrik Toft.

Selv om han havde det godt efter en halv time på banen mod svenskerne, tvivler han på, han kan holde til en hel kamp.

- Jeg er hele tiden gået ind med den indstilling, at jeg vil bidrage, det jeg kan. Det bliver nok ikke 60 minutter, men der er brug for alle mand, og vi har et fantastisk hold.

- Nu er der to kampe tilbage, hvor den skal have fuld gas. Der bliver ikke noget med at holde igen, og jeg er fortrøstningsfuld, siger Henrik Toft.