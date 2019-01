Henrik Møllgaard: Vi har et solidt forsvar

Herning: For et år siden tog Henrik Møllgaard hjem som en frustreret bænkevarmer.

Denne gang tager han hjem med en guldmedalje om halsen som styrmand for verdensmestrenes forsvar.

- Den største forskel er, at jeg kommer meget træt hjem, og jeg har ondt over det hele, sagde Henrik Møllgaard. Men jeg er også lykkelig. Det er et fantastisk liv. Jeg føler mig ikke som verdensmester, men som en håndboldspiller, der har en meget priviligeret hverdag.

- En skønne dag skal jeg leve af noget andet, og det bliver ikke nær så sjovt.

- Sverige, Norge, Frankrig og Tyskland kom alle med stærke hold, men vi vandt stort over dem alle sammen.

- Det var et stort problem, at René Toft Hansen blev skadet, men Anders Zachariassen, Simon Hald og Henrik Toft Hansen sprang til og løste problemet.

- Det er vigtigt at kunne give målmændene gode forudsætninger for deres arbejde, og det lykkedes fint. Det var med til at hjælpe Niklas Landin i hans store kampe.

Henrik Møllgaard får ingen lang pause.

- Vi skal spille på lørdag mod GOG, så det bliver også noget med at løbe efter de unge, sagde forsvarsgeneralen.