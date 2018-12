Helt vildt: Alt flasker sig for GOG

GOG vandt snævert over godt kæmpende Team Ringsted-mandskab, mens alle de øvrige tophold i ligaen satte point til. Fynboerne ligger nu nummer to i grundspillet - kun et point efter topholdet, Aalborg Håndbold.

Håndbold: Det blev en onsdag aften, som GOG'erne sent vil glemme.

Ikke fordi, GOG's spil strålede på en aften, hvor de gule måtte kæmpe sig til en sejr på 27-24 over Team Ringsted. Men de to point var bare ekstremt vigtige.

Der skete nemlig det usædvanlige, at alle de øvrige tophold i grundspillet satte point til. Det betyder, at GOG med 23 point nu ligger nummer to i grundspillet - to point foran både BSV og TTH og med kun et point op til topholdet, Aalborg Håndbold.

Aalborg tabte 25-29 hjemme til Skanderborg, BSV tabte 26-30 hjemme til Ribe-Esbjerg og TTH Holstebro fik hjemme kun uafgjort 28-28 mod Nordsjælland.

BSV's nederlag er ekstra interessant for GOG'erne. De gule skal i denne måned hele to gange til Silkeborg - først i ligaen og den 19. december til en listig pokalkvartfinale, hvor det er knald eller fald.

Nu har Ribe-Esbjerg HH i hvert fald vist vejen for GOG.