Helt forrygende! Ny yndlingsspiller? Europatur-spiller er ren Happy Gilmore

Hosung Choi har en noget anderledes stil på golfbanen end de fleste andre. Og det er ganske enkelt en fornøjelse at sidde og følge sydkoreaneren, der til tider godt kan minde om Happy Gilmore.

The Fischerman - som Hosung Choi er navnet, han også går under - har en golfstil, der kan minde om filmen Golfbanens Skræk.

I videoen her over har vi samlet alle de fede slag fra Choi, og der er i den grad plads til at trække på smilebåndet undervejs.

Og hvis du ikke har fundet en favoritspiller inden for golf endnu, så har du nok, når du har set denne video.