Helsingør skal igen stå for EM i halv ironmandistance

Triatleter fra ind- og udland vil for tredje år i streg strømme til Nordsjælland næste sommer.

I juni bliver EM i Ironman 70.3 for tredje år på stribe afholdt i Helsingør. Det skriver Ironman i en pressemeddelelse.

Der er tale om den halve ironmandistance. Her svømmer triatleterne 1,9 kilometer, cykler 90 kilometer og løber et halvmaraton på 21,1 kilometer.

- Som nation har danskerne taget Ironman-stævnerne og dets atleter til sig, og vi er lykkelige for, at Ironman 70.3 European Championship vender tilbage til Helsingør for tredje år i træk, siger Stefan Petschnig, som er formand for Ironman Europa, Mellemøsten og Afrika, i pressemeddelelsen.

For Helsingør er det en god forretning at lægge gader til den store sportsbegivenhed. Det fortæller borgmester Benedikte Kiær (K).

- Begivenheden skaber masser af liv i gaderne og markedsfører vores fantastiske område på bedste vis. Men arrangementet skaber også en turismeomsætning på 12 millioner kroner i det lokale erhvervsliv, siger hun.

Både professionelle triatleter og motionister deltager i begivenheden, som løber af stablen den 23. juni. Der dystes om en præmiesum på 500.000 kroner og kvalifikation til VM i Ironman.

I 2018 deltog flere end 2800 triatleter. Ironman forventer samme deltagerantal i 2019.