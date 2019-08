Helsingør henter tidligere FCK-profil og landsholdsspiller

36-årige Thomas Kristensen fortsætter efter et udlandseventyr karrieren hos FC Helsingør i 2. division.

Den tidligere landsholdsspiller Thomas Kristensen, der har en fortid som FC København- og FC Nordsjælland-profil, fortsætter karrieren i 2. division hos FC Helsingør.

36-årige Kristensen har underskrevet en etårig kontrakt, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Dermed vender han hjem efter et udlandsophold, der senest gav ham tre år i australske Brisbane Roar FC.

Kristensen har i tre uger trænet med i den nordsjællandske klub, inden det mundede ud i en kontrakt.

- Jeg skulle lige finde ud af, om jeg havde lyst til at fortsætte med at spille fodbold, men det virkede hurtigt som et godt match både sportsligt og geografisk, da min kone og jeg gerne ville blive i hovedstadsområdet, siger Kristensen.

Han indledte karrieren i Lyngby, inden han fra 2005 til 2008 tørnede ud for FC Nordsjælland. Herefter skiftede han til FC København, hvor det blev til seks år.

Fra 2014 indledte han sit udlandsophold i hollandske Ado Den Haag, før turen altså gik til Australien.

I perioden fra 2008 til 2012 fik han desuden syv officielle A-landskampe, så i Helsingør føler træner Morten Eskesen, at man tilknytter lidt af en kapacitet.

- Han kommer med en meget stor erfaring fra allerhøjeste niveau og en udpræget vinderkultur, der er noget af det, han skal være med til at bygge op her i klubben.

- Han kommer også med nogle friske øjne og ny energi til truppen og kan i den grad være et forbillede for vores mange unge spillere, siger Morten Eskesen.

Det er bare 15 måneder siden, at FC Helsingør havde status som superligaklub, men siden er det blevet til to nedrykninger på stribe.