Helle Thomsen stopper som landstræner for Holland

Hollands håndbolddamer skal have ny landstræner, efter at Helle Thomsens kontrakt ikke bliver forlænget.

Helle Thomsen stopper som landstræner for Hollands håndboldkvinder.

Hendes kontrakt bliver ikke forlænget.

Det sker efter gensidig aftale, lyder det fra Hollands Håndboldforbund (NHV).

Dermed blev den danske træners sidste store opgave med de orangeklædte det netop afviklede EM i Frankrig, hvor Holland vandt bronze.

Under Helle Thomsens lederskab vandt Holland også bronze ved VM i 2017 og sølv ved EM i 2016.

- Vi takker Helle for det hårde arbejde, for at føre os til top og for at vinde flotte medaljer. Vi ønsker hende al succes med sine nye planer i fremtiden, siger NHV's tekniske direktør, Paul van Gestel.

Han siger, at beslutningen om ikke at fortsætte samarbejdet er gensidig.

- Helles ambitioner, som vi også stræber efter, går længere end NHV's muligheder, siger van Gestel.

Fra Helle Thomsen lyder det:

- Faktisk er det, fordi jeg er for ambitiøs og målorienteret. Jeg ønsker at optimere på alle fronter for at opnå større mål med holdet, siger Helle Thomsen.

Hendes kontrakt som landstræner løber til januar. Ved siden af landstrænerjobbet er hun klubtræner i norske Molde HK.

Tidligere har hun været klubtræner i FC Midtjylland og CSM Bucuresti samt landstræner for Sverige.