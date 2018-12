Helle Thomsen får EM-bronze: Jeg blev nervøs mange gange

Holland sikrede sig søndag bronzemedaljer ved EM i kvindehåndbold efter en 24-20-sejr over Rumænien.

De hollandske håndboldkvinder kunne søndag hente endnu en medalje til samlingen, da holdet vandt bronze ved EM i Frankrig.

Dermed har Hollands danske træner, Helle Thomsen, fået medaljer ved alle de slutrunder, hvor hun har stået i spidsen for holdet.

- Jeg har det supergodt. Det har været en hård kamp. Jeg er megaglad for, at vi stå med medaljen, siger hun til TV2 Sport.

Holland gik til pause med et forspring på syv mål til Rumænien i bronzekampen, men i anden halvleg halede rumænerne ind og skabte spænding mod slutningen.

- Jeg blev nervøs mange gange. Vi gik lidt kolde, og Rumænien steppede op.

- Vi vidste, det blev et svært mesterskab. Vi blev en slidt trup til sidst. Men det viser, hvordan det her hold er. Selv om de er halvdøde, så stopper de aldrig, sagde Helle Thomsen efter kampen.

Flere af de hollandske spillere hører til i den danske liga. En af dem af målmand Tess Wester, der til dagligt spiller for Odense Håndbold.

Hun stod en flot kamp og havde en stor del af æren for den hollandske 24-20-sejr.

- Det betyder meget. Det har været en hård turnering med så mange manglende spillere. Vi har arbejdet så hårdt for det, og jeg er så glad for, at det lykkedes.

- Vi har et godt sammenhold. Det ses tydeligt i forsvaret, sagde hun efter kampen til TV 2.

Kampens topscorer blev Team Esbjergs Estavana Polman, der med syv scoringer satte sit præg på kampen.

Hun var efter kampen glad for, at Holland igen kunne tage en medalje med hjem fra en slutrunde.

- Det var så dejligt at spille for bronzen. Igen får vi medalje. Det siger en masse om holdet, sagde hun til tv-stationen.

Sidste år blev det til en bronzemedalje ved VM i Tyskland, mens det for to år siden blev til sølv ved EM i Sverige.

Holland har aldrig vundet hverken EM eller VM.