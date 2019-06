Hazard: Jeg har drømt om at spille for Real Madrid

Eden Hazard er officielt Real Madrid-spiller.

Torsdag blev den belgiske stjernespiller præsenteret på den spanske storklubs hjemmebane, Santiago Bernabeu, efter at han havde bestået et lægetjek og skrevet under på en femårig kontrakt.

- Jeg har drømt om at spille for Real Madrid, siden jeg var meget ung, og nu er jeg her, og jeg vil bare nyde øjeblikket, siger Hazard, hvis skifte fra Chelsea til Real Madrid blev annonceret i sidste uge.

- Jeg kan ikke vente med at begynde at spille for Real Madrid og vinde mange titler.

Ifølge flere udenlandske medier har Real Madrid betalt omkring 100 millioner euro (lidt under 750 millioner danske kroner) for belgieren, hvilket gør Hazard til klubbens dyreste indkøb nogensinde.

Real Madrid har allerede været særdeles aktive i på transfermarkedet. Ud over Eden Hazard har klubben inden for de seneste par uger også købt angriberen Luka Jovic og Ferland Mendy, der spiller venstre back.