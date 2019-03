- De er trætte efter deres første kamp, som var på kunstgræs og de har rejst langt. Derfor skal vi vise store aggressivitet mod dem i starten, som vi for eksempel gjorde det i hjemmekampen mod Polen. Så kan vi altid lægge os lidt lavere senere og sørge for at være godt organiseret, som har været basen for vores mange gode præstationer. Det har vi tidligere udført til perfektion, sagde Åge Hareide.

Du må følge med

En dansk reporter foreslog at skubbe Yussuf Poulsen mere ind i midten og spille ham som den dybe angriber, og det irriterede Åge Hareide grusomt.

- Yussuf er god på kanten for os, men hvis du ser kampene og ser, hvor mange minutter Yussuf rent faktisk befinder sig inde i banen, vil du blive overrasket. Vi spiller med et tomands-angreb og er to og to hele vejen op. Det er vigtigt, at du følger med, før du stiller sådan et spørgsmål. Jeg forlanger, at du faneme følger med. Hvis I skal kritisere og rose os, så må du også følge med. Du må have respekt for vores arbejde, hvis vi skal have respekt for dit, mente Åge Hareide.

- Schweizerne spiller ofte med høj risiko, og der skal vi være skarpe og det skal gå stærkt, når vi får bolden. Det vil vi arbejde med og fokusere på i de sidste træninger, sagde Åge Hareide smilende.