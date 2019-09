Hareide og de mange afbud

Simon Kjær bestod lægetjekket i Atalanta Bergamo, hvor Kurt Christensen og Flemming Nielsen blandt andre spillede i sin tid og indtil for nylig også Andreas Cornelius.

William Kvist er blevet konsulent for landsholdet og havde sine kone og barn med til Marbella.

Thomas Christensen, Divisionsforeningens formand, og OB'er er med i Marbella, men tager ikke med videre til Georgien, fordi han skal til møder i Uefa.

Landstræner Åge Hareide har nu i tre omgang haft fravær fra landsholdet. Første gang ønskede han trods DBU's tryglen ikke at stille op til spørgsmål, da Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst blev præsenteret som hans afløser med virkning fra sommer. Så blev Hareide opereret i knæet og kunne derfor ikke komme ved offentliggørelsen af landsholdet for nylig og nu skulle der stadig være så stor infektionsfare, at han heller ikke er taget med til Gibraltar. Nu må man formode, at han kommer til kampen i Georgien, men nu er man da ikke så skråsikker mere.....

Yussuf Poulsen ankom lidt midt i pressemødet. I hvert fald havde han ikke taget DBU-uniformen på. Han og RB Leipzig er godt kørende og topper Bundesligaen med tre sejre ud af tre mulige. Og efter landsholds-strabadser i Gibraltar og Georgien venter FC Bayern München på "die roten Bullen", som er forhadt i de store tyske traditionsklubber, fordi klubben er ejet af Red Bull-koncernen og ikke af medlemmerne som i langt de fleste Bundesliga-klubber.

De fleste spillere gik i kondi-rummet, som man kaldte det førhen, mens Lars Høgh hersede med målmændene på træningsbanen.

Marbella er kendt for at være det turistmekka, hvor den tidligere Atlético Madrid-præsident Jesus Gíl førte sig frem og tjente styrtende med penge på hotel-byggeri på en facon, der ikke var efter bogen.