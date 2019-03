Hareide går i rette med Tøfting

FODBOLD: Den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting har i Ekstra Bladet sammenlignet Danmarks modstandere de seneste to år uden nederlag med bokse-Brian Nielsens modstandere i hans karriere. Altså ikke ret stærke.

- Vi har mødt begge VM-finalister. Det siger vist alt, og det er så dumt at påstå, at man slet ikke burde have skrevet noget overhovedet. Når vi møder Irland flere gange, er det jo ikke noget, vi kan gøre for. Det er bestemt på forhånd og ikke vores afgørelse. Det er typisk - hvis vi vinder er vi heldige eller modstanderne ikke gode nok. Nu møder vi Schweiz, som er nummer otte i verden på ranglisten og det er et godt hold, kommenterede landstræner Åge Hareide på Skt. Jakob-Park før den afsluttende træning for danskerne, som er placeret som nummer ti på Fifa's verdensrangliste.

- Vi spiller med et af de bedste hold, der findes. De har nået semifinalen i Nations League, så vi skal levere vort bedste mod sådan en modstander, men det passer os godt netop at spille mod de allerbedste, tilføjede Åge Hareide.

- Kampen tirsdag bliver ikke afgørende for puljen. Det er kun en ud af otte kampe, men jeg er da glad for, at vi møder Schweiz allerede i den første kampe og ikke senere. Men vi fokuserer på vores hold og ikke på andet, sagde nordmanden.