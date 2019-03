Hareide bange for rovdrift på spillerne

FODBOLD: Den danske landstræner Åge Hareide er svært bekymret for udviklingen for topfodbolden på verdensplan.

Nu skal VM i fodbold spilles med 48 hold og Fifa ønsker et langt stærkere VM for klubhold, mens spillerne i forvejen er hængt op i nationale og internationale turneringer.

- Jeg er mest bange for spillerne. De kommer til at træne meget lidt. Fra oktober til december skal de sørge for at kvalificere sig til gruppespil i Europa League eller Champions League og fra februar til april skal de slås for titler og for ikke at rykke ned. De får i forvejen aldrig trænet, og får spilleren en skade, så er han faktisk kørt ud på et sidespor, mener Åge Hareide om planerne om endnu flere kampe.

- Det er rovdrift på spillerne. Fifa tænker, at der er store penge i langt flere kampe, men det bliver uendeligt kedeligt for folk, hvis turneringerne bliver udvandet. Der er simpelthen for stor niveauforskel og det devaluerer turneringer som VM, tilføjer Åge Hareide, der naturligvis har respekt for tidens fodboldspillere, som alle er toptrænede og rene motorer, der passer godt på sig selv, men der er en grænse.

- Derfor brugte vi heller ikke Christian Eriksen ret meget mod Kosovo. Han spiller rigeligt med kampe og havde ikke brug for at deltage i et 'drama på Balkan'. Eriksen skal pleje sin krop i stedet, mener landstræneren, der er bange for, hvad magtfulde klubber kan finde på i nærmeste fremtid.

- Frygten er, at der kommer en stor eksklusiv liga for sig selv, men så ødelægger man de lokale ligaer, hvor patriotismen og glæden ligger. Pengene har fået overtaget overalt i fodbolden. Det er helt vanvittige summer, der florerer. Udvandingen kan få langt større konsekvenser i fodbold end for en lille sport som håndbold. De asiatiske, sydamerikanske og afrikanske forbund presser på for at få flere hold med, selv om Afrika ikke fik et eneste hold med videre fra puljerne ved VM, mener Åge Hareide.

- Men det er ikke mindst i Asien de store kommercielle interesser ligger - inklusive Kina, tilføjer Åge Hareide.