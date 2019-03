Hareide: Vi sender de bedste i aktion mod Kosovo

Selv om Åge Hareide helst ville være torsdagens testkamp i Kosovo foruden, sender han de bedste danske spillere i aktion fem dage før EM-kvalifikationskampen ude mod Schweiz.

Det lover Hareide de lokale journalister på onsdagens pressemøde i Pristina.

- Alle vores spillere er klar til kampen og i topform. Det betyder, at vi vil få alle vores store navne at se i morgen, siger Åge Hareide.

- Vi kommer til at bruge alle vores seks udskiftninger undervejs, tilføjer landstræneren.

I Danmarks trup til kampen er der tre potentielle debutanter i form af Joachim Andersen (Sampdoria), Philip Billing (Huddersfield) og Jacob Bruun Larsen (Dortmund).

De tre spillere kan meget vel komme på banen, når Hareide tager sine seks udskiftninger i brug, indikerer nordmanden.

- Der er en god mulighed for, at vi får lov til at se dem.

- Der er en grund til, at de er udtaget til den her kamp. Vi har set på dem til træning, og hvis timingen er til det, så vil vi se dem i kamp, siger Åge Hareide, der ikke har brugt en debutant siden 2017.

Kosovo spillede sin første officielle landskamp i 2016 og er i landsholdsregi ikke regnet som en stor fodboldnation. Men hvis danskerne ikke er veloplagte, har Kosovo midlerne til en overraskelse.

- Kosovo rykkede op i Nations League i efteråret (fra laveste til næstlaveste ud af de fire niveauer, red.), og de spillede nogle gode kampe. De har nogle hurtige spillere i offensiven, og de er dygtige til omstillinger.

- Jeg kender et par af spillerne, blandt andre Valon Berisha, som jeg trænede i Viking, og som vi solgte til Red Bull Salzburg. Jeg kender også et par andre af deres spillere med tilknytning til Norge.

- De har mange gode spillere, og det er et godt hold, som vi skal have respekt for, siger Hareide, inden han endnu en gang understreger, at kampen først og fremmest er en forberedelseskamp til kampen mod Schweiz.

Kosovo-Danmark begynder torsdag klokken 19.