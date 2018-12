Hareide: Spillerne vil løbe ekstra meter for Solskjær

Åge Hareide vurderer, at Ole Gunnar Solskjær kan sætte en stopper for Manchester Uniteds nedtur.

Åge Hareide ser Ole Gunnar Solskjær som den helt rigtige løsning som manager i Manchester United lige nu.

Den danske landstræner, som har et nært venskab med Solskjær, vurderer, at United går bedre tider i møde nu.

- Spillerne vil spille for Ole. Det tvivler jeg ikke på. De vil løbe de ekstra meter, stå sammen og have den aggressivitet, som Manchester United var så kendt for under Alex. De har gode nok spillere, siger Hareide til VG.

Hareide henviser til tiden under Alex Ferguson, der hentede Solskjær til klubben som spiller i 1996.

United halter langt efter de bedste hold i Premier League, men holdet skal i de kommende ligakampe møde Cardiff ude, Huddersfield hjemme, Bournemouth hjemme samt Newcastle ude.

Det giver Solskjær en god mulighed for at komme godt fra start som manager, påpeger Hareide.

- Jeg tror, han kommer til at vende det. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det sker nu. Tidspunktet for et skifte er godt, siger Hareide.

44-årige Solskjær, der siden 2015 har været træner i Molde, er indtil videre lånt ud til United som midlertidig manager i resten af sæsonen.

Tidligere har Solskjær også været manager i Cardiff, som pudsigt nok er Uniteds modstander på lørdag.

65-årige Hareide ser frem til at følge sin landsmand i engelsk fodbold.

- Det er fantastisk, at han får dette job. Både for Ole selv og for norsk fodbold. Det viser, hvilken status han har i klubben. Nu trænger Manchester United til en samlende figur, mener Hareide.

Solskjær var fra 1996 og frem til 2007 en af Uniteds mest populære angribere. I årene fra 2008 til 2011 var Solskjær træner for Uniteds reservehold.