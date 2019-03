Hareide: Sisto har spillet for lidt til at være på landsholdet

Åge Hareide fravalgte Pione Sisto, fordi kantspilleren ikke har spillet nok for den spanske klub Celta Vigo.

Pione Sisto har været fast mand i truppen, mens Åge Hareide har været landstræner.

Men mandag var Sisto vraget til Danmarks trup til testkampen mod Kosovo og den efterfølgende EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

Årsagen er simpel ifølge Hareide.

- Det er, fordi han knapt nok har været med i Celta Vigos trup, og han har spillet meget lidt på det seneste.

- Sisto har været vigtig for os, og jeg er meget glad for ham, men manglende stabilitet har ført til, at han ikke spiller i sin klub, og hvis han ikke gør det, så spiller han heller ikke her, siger Hareide.

Han vurderer spillerne på den spilletid, de får og det, de præsterer på banen.

- Det er det eneste holdepunkt, vi kan have. Spilletid er ekstremt vigtig for markspillerne, forklarer landstræneren.

- Jeg er bekymret for det fodboldmæssige hos Sisto. Når han var fremragende for Celta, så var han også god for os, men hvis han ryger ind og ud af holdet, så er det noget andet.

- Spillerne er afhængige af selvtillid for at kunne levere gode ting, og i Sistos tilfælde har stabilitet været en mangelvare på det sidste, siger Hareide.

Landstræneren ville finde årsagen til Sistos problemer og rejste ned for at tale med både spiller og træner, men det gik ikke så godt med at få en forklaring.

- Vi var jo nede i Vigo og talte med Pione. I den periode røg han ind og ud af holdet hele tiden. Vi fik desværre ikke talt med træneren. Jeg tror, Celta skiftede træner, da vi var på vej med flyet til Vigo.

- Det må være svært for spillerne, og det var også svært for os at kommunikere med træneren, fordi vi ville gerne vide, hvorfor han ikke spiller mere, siger Hareide.