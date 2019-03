Hareide: Intet overrasker mig med Ole Gunnar Solskjær

Ifølge Åge Hareide har Ole Gunnar Solskjær den dna, der kræves for at få succes i Manchester United.

Det kommer ikke som en overraskelse for Åge Hareide, at Ole Gunnar Solskjær har formået at bide sig fast som manager i Manchester United.

Den engelske storklub meddelte torsdag, at den har ansat Solskjær på permanent basis, efter at han i december blev hyret som midlertidig manager.

Danmarks landstræner har stor respekt for Solskjærs bedrift.

- Det er selvsagt en fantastisk fjer i hatten. Men der er intet, som overrasker mig med den mand, siger Åge Hareide til Stavanger Aftenblad.

- I løbet af halvanden sæson, efter at han kom til Molde i 1995 som spiller, scorede han 30 mål i 36 kampe. Og så drog han til Manchester United og fik succes der også.

- Han har Uniteds dna i hjertet. Jeg ved, at det har været en drøm for ham, og nu er det også lykkedes for ham, lyder det fra den danske landstræner.