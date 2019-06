Hareide: Dolberg har fået et lille landsholdsgennembrud

Landstræner Åge Hareide er glad for, at angriberen Kasper Dolberg mandag viste sig frem i målscorerens rolle to gange i Danmarks 5-1-sejr over Georgien.

Før kampen havde han kun scoret et mål på landsholdet, men mandag takkede han for Hareides tillid ved at score til 1-0 og 3-1 i storsejren, da han på klassisk angribermaner stod det rigtige sted to gange.

- Man kan godt sige, at det var et lille gennembrud for ham på landsholdet, hvis man måler ham på mål. Landsholdsfodbold er specielt.

- Man skal tage chancen, når man får den, og jeg er meget glad for Dolbergs mål, siger Hareide.

Han påpeger, at der i Danmark er et stort fokus på at have en målscorende angriber, og det kan være med til at sætte angriberne på landsholdet under pres.

Det er en forventning skabt på baggrund af landsholdshistorien, der rummer frontløbere som Preben Elkjær, Ebbe Sand, Jon Dahl Tomasson og Nicklas Bendtner.

Hareide har ikke selv fundet en angriber, der vedvarende scorer mål.

- Der har været et hav af gode landsholdsangribere i Danmark, og jeg har spillet mod nogle af dem. Min assistent (Tomasson, red.) var også en fremragende 9'er, og måske kan Kasper Dolberg lære noget af ham.

- 9'ere bliver hårdt kritiserede i Danmark, fordi de ikke laver mål, og derfor er jeg meget glad for Kasper Dolbergs scoringer.

- Jeg er også glad for Nicolai Jørgensen, der har kvalitet i sig og blev topscorer i Holland for to år siden, siger Hareide.

Han havde skiftet fire mand ud i startopstillingen i forhold til 1-1-kampen mod Irland i fredags, men det var ikke et udtryk for en ny taktik.

- Vi spillede på same måde som mod Irland. Vi ledte efter de samme rum, og vi skabte de samme chancer.

- Jeg er mest tilfreds med, at vi scorede fem mål. Det er svært i international fodbold. Georgien var ikke så dårlige, men vi spillede godt, og det gjorde vi også mod Irland. Vi kunne have scoret flere mål mod Georgien, men vi er fornøjede med fem mål, siger Hareide.

Georgiens landstræner, Vladimír Weiss, anerkender, at hans mandskab fik en fodboldlektion, men mener også, at kampens østrigske dommer havde en uheldig andel i det store nederlag.

- Det bedste hold vandt kampen. Da vi scorede det første mål (til 1-1, red.), så det godt ud. Jeg synes ikke, at vi skulle have indkasseret det andet og tredje mål på grund af dommeren, siger han på et pressemøde.

Danmarks andet mål blev scoret af Christian Eriksen efter et tvivlsomt straffespark, mens Kasper Dolberg scorede til 3-1, da målmanden ifølge georgierne blev ulovligt forhindret i at nå frem til en tværbold.

Det ryster Hareide på hovedet over.

- Jeg synes, at dommeren havde den bedste vinkel til at se situationerne i forhold til os på bænken, siger Hareide.