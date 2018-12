Harder opfordrer superligaklubber til at se på kvinder

Superligaklubber for mænd skal have kvindehold i den nye kvindeliga, mener Pernille Harder.

Den danske fodboldspiller Pernille Harder sender en opfordring til de danske superligaklubber for mænd.

De skal tænke mere på kvindefodbold, mener Wolfsburg-spilleren.

- De største superligaklubber burde kunne skabe mulighed for et kvindehold. Som eksempelvis FC Nordsjælland, der har lavet et akademi. Det må være vejen frem, siger Harder til Jyllands-Posten.

I løbet af de kommende fem år vil Dansk Boldspil-Union (DBU) og de danske kvindeklubber lave en ny kvindeliga.

Ligaen, der bliver døbt "Den Nye Kvindeliga" (DNK) skal styrke de sportslige forhold med flere kontraktspillere og bedre stadionforhold samt den kommercielle og økonomiske udvikling i klubberne.

Det falder i god smag hos Harder.

- Det ville være skønt med en god liga i Danmark. Jeg tror, at man har muligheden med tanke på alt det, der er sket med kvindefodbolden og den interesse, der er opstået.

- Med de rette tiltag og de rigtige personer tror jeg, der er fine muligheder, siger hun til Jyllands-Posten.

Landsholdsanføreren indledte sin seniorkarriere for otte år siden i Skovbakken i Aarhus.

Der fandtes ikke et akademi for kvinder. Hun fik lov at træne med mændene på FC Midtjyllands akademi, og hun tror ikke, at forholdene har ændret sig væsentligt i dag.

Derfor giver det god mening, hvis superligaklubberne for mænd tager et ansvar med DNK, mener Harder.

- Det handler om, at vilkårene skal forbedres. Hvis man kan få nogle klubber, der har gode faciliteter og har lidt økonomi at gøre godt med, så faciliteterne er der for ungdomsholdene også, kan det give bedre danske spillere.

- Det drejer sig både om seniorerne, men også om udviklingen af talenterne, siger hun til Jyllands-Posten.

Internationalt har flere store klubber allerede etableret kvindehold. I Frauenbundesliga i Tyskland er otte af de 11 hold udsprunget af bundesligaklubber.

I Women's Super League i England driver klubber som Arsenal, Manchester City, Chelsea, West Ham, Liverpool, Everton og Brighton også kvindehold.