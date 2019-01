Har kærligheden til håndbold til fælles: Mød de glade VM-fans

Nogle er trofaste og rutinerede. Andre er til elitekamp for første gang. De elsker alle håndbold, stemningen og det fællesskab der er omkring sporten. Mød en flok håndplukkede fans

Christian og Ellen Wichmann glæder sig! Christian glæder sig især til når Danmark vinder. Og det ønske fik de to fra Lemvig også indfriet torsdag aften i Boxen. Foto: Mette Mørk

Pi Hougaard og Marie Lydolph har taget turen fra København for at se Danmark spille i Boxen. De så også kampen i tirsdags, og er klar på mere håndboldfest. Foto: Mette Mørk

Kristi Haraldsveje, Chatrine Korsbø og Torry Korsbø er meget vilde med at være til håndbold i Boxen. Snart går turen dog hjem mod Stavanger i Norge, så resten af VM må følges på tv. Foto: Mette Mørk

Gitte Vilsbøll fra Resen har fundet den gamle landsholdstrøje frem. For hende handler håndbold om fællesskab. Både på tværs af alder, men også inde og uden for banen. Hele familien spiller håndbold og de andre er også med i Boxen, men er ved at finde aftensmad, inden Danmark skal spille. Foto: Mette Mørk

Helle Stenseth(tv) og Andreas Stenseth bor egentlig i Norge, men Helle er dansk og ville gerne til håndbold VM med sin søster fra Lolland Jannie Almskou. Hun havde heller ikke svært ved at overtale sønnen Andreas til at tage med, da han selv er håndboldkeeper og stor fan af Niklas Landin. Foto: Mette Mørk

Anne Smed og Simon Præst fra Aarhus kan ret gode lide at se håndbold, så det var ikke svært at blive enige om at tage til en VM kamp i Herning. Foto: Mette Mørk

Konrad Visby Bunch(th) fik VM billetter til sin 65 års fødselsdag og både han og resten af familien er trofaste fans. Fra venstre er det: Rasmus Visby Bunch, Nina Pedersen, Louise Vibe Overgaard og Anja Vibe Visby Bunch. Foto: Mette Mørk

Nele Juhl fra Tyskland og Nikoline Bach Andersen er med hele Idrætshøjskolen fra Aarhus afsted for at se VM håndbold. Foto: Mette Mørk

Sofie, Rikke og Emma Klarskov så åbningskampen i Royal Arena og mener at Danmark skal vinde mod Norge, når de nu er kørt helt fra Nykøbing Sjælland for at se kampen. Foto: Mette Mørk

Thor Ringstad, Brita Ringstad, Torill Bauer og Nils Slettbakk er flyttet til Danmark for en stund - for at se alt det håndbold de kan nå. De rejser hjem når mellemrunden er slut. Foto: Mette Mørk