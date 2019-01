Hansen om søn og guld: Svær balance gik op i højere enhed

Besøg hjemme hos sin familie under VM hjalp Mikkel Hansen til at præstere på højeste niveau under VM.

5. januar blev han far. 27. januar var han med til at vinde VM-guld i håndbold med Danmark. Nå ja, så blev han også turneringens topscorer og kåret til VM's bedste spiller.

Hvis man på forhånd var i tvivl, om hvorvidt Mikkel Hansen kunne gabe over det hele i januar, leverede han selv svaret. Han spillede igen på et højt niveau, da Danmark vandt finalen med 31-22 over Norge.

- Jeg har fået en ok start på året. Først det største - at blive far - og nu også VM-guld. Det føles da ret fantastisk at kunne kalde sig verdensmester, siger Mikkel Hansen.

Nemt har det ikke været, medgiver han. Men det har hjulpet, at landstræner Nikolaj Jacobsen har givet ham frihed til at besøge sin familie undervejs i turneringen.

- Det var været en svær balance for mig. Det er svært at tage fra en smadret og træt kæreste, der har skullet være eneforælder for en tid, men det har betydet meget, at jeg kunne tage hjem og sove hos dem i nogle nætter.

- Så kunne jeg hjælpe og være den bedste udgave af mig selv. Men så har jeg også fokuseret på at være der 100 procent til træning og i kamp, når jeg har været med holdet, siger Mikkel Hansen.

At han efterfølgende blev kåret som turneringens bedste spiller, brugte han ikke meget krudt på.

- Det betyder ikke det store. Det betyder noget at vinde, og det er gået op i en højere enhed for os ved dette VM. Det er lidt hårdt at sige, at vi ikke har været pressede, men vi har leveret på et ekstremt højt niveau.

- Det er et resultat af, at vi er blevet bedre til at stille store krav til hinanden og give hinanden skideballer. For dygtige håndboldspillere kan alle se, at vi er. Men man skal kunne vise det i hver eneste kamp, siger Hansen.

Danmark gik igennem turneringen med ti sejre ud af lige så mange mulige og var aldrig for alvor presset undervejs. Det placerer Danmark, der også er forsvarende OL-vinder, øverst i håndbold-hierarkiet.

- Nu er det Danmark, man skal slå ved de kommende turneringer. Det må vi vænne os til. Og det skal vi være stolte over, siger Mikkel Hansen, der med sine 72 mål blev VM-topscorer.