DAGBOG: Tro det eller lad være. Under en reportage-tur med landsholdet er der faktisk minutter med mulighed for at opsøge noget kulturelt. Også i St.Gallen, hvor der bor omkring 85.000 mennesker i en meget renskuret by, som de jo er i Schweiz. Aner ikke hvordan de gør det.

Havde det være i gamle dage ville Hotel Radissons placering mellem landets ældste bryggeri fra 1779, "Schützengarten" og selve casinoet i en fløj af hotellet have været skæbnesvanger for visse reportere. Nu var der højest et par ungknøse, der prøvede rouletten, inden sengen kaldte omkring midnat. Og iøvrigt smager en "Schützengarten" ganske udmærket uden at være prangende, selv om bryggeriets tekniske direktør hedder noget så famlende som Josef Zweifel.

Nede i det blændende forårs-solskin på torvet tronede en enorm statue, som Deres reporter absolut mente måtte være Wilhelm Tell - ham med bue og pil og æble. Er der andre kendte schweizere end Tell og Roger Federer, som man blev mødt af i en storskærms-video i lufthavnen i Zürich? Naturligvis som sponsor for Longines - det kendte ur-firma.

Ja. På torvet i St.Gallen stod den store humanist og professor Joachim Vardian, der efter at have været ude at flagre og føjte i Wien og andre fornemme steder vendte tilbage til St.Gallen og gjorde byen protestantisk i 1526, da han blev borgmester. Hans egen bogsamling er i dag et berømt og fornemt bibliotek i byen. St. Gallen - bestemt også en rejse værd. Med konen, kæresten eller hunden.