Hamilton henter rival på dækstrategi: Det var brillant

Lewis Hamilton tvivlede på strategien hos Mercedes, men holdet endte med at hente næsten 20 sekunder på rival.

Et skift af dæk med 21 omgange tilbage viste sig at være en genial strategi for Mercedes og Lewis Hamilton.

Englænderen endte med at vinde søndagens Formel 1-grandprix i Ungarn på grund af den beslutning.

Inden dækskiftet lå Hamilton toer efter Max Verstappen fra Red Bull. Dækskiftet betød dog også, at Hamilton kom omkring 20 sekunder bagefter hollænderen.

Derfor tvivlede Max Hamilton på, at strategien var den rigtige, hvilket holdet fik at vide over radioen.

- Jeg vidste ikke, om jeg kunne gøre det, og jeg er ked af, at jeg tvivlede på vores strategi. Den var brillant.

- Jeg var nødt til at have fuld tillid til mit hold. Jeg skulle lægge al min tvivl til side. Jeg er træt nu, og sådan skal det være, siger Lewis Hamilton ifølge AP.

Lewis Hamiltons racer med de friske dæk viste sig at køre væsentligt hurtigere end Max Verstappen, der også fik spurgt ledelsen over radioen, hvorfor han ikke skulle i pit.

- Vi skulle også have lavet et pitstop, lød det desperat fra Max Verstappen.

Hamilton endte med at hente omkring 20 sekunder på de sidste 21 omgange, og det betød, at Verstappen ikke kunne stille noget op, da han blev overhalet på omgang 67 ud af 70.

- Vi var bare ikke hurtige nok. Jeg forsøgte alt, hvad jeg kunne. Tillykke til Lewis. Han pressede mig virkelig hårdt, og det kan jeg lide, siger Verstappen.