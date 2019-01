Simon Hald er gået fra et af de yderste mandater i den danske VM-trup til at være en nøglespiller i forsvaret.

Det kan gå stærkt i håndboldens verden og især ved en VM-slutrunde.

Og for Simon Hald er det gået ekstra stærkt efter nogle særdeles omvæltende dage.

Inden torsdagens kamp mod Norge pegede pilen umiddelbart på ham, når landstræner Nikolaj Jacobsen skulle sende en spiller ud af truppen til fordel for Henrik Toft, der var på vej tilbage efter en skade.

Nu er situationen anderledes, fordi René Toft Hansen pådrog sig en skade mod Norge og blev afløst af sin bror lørdag formiddag. Og Hald er steget i graderne efter en fremragende indsats mod Norge.

- Det har været et overvældende døgn, fordi jeg ikke havde regnet med, at jeg skulle have så stor en rolle. Det havde jeg heller ikke forventet før slutrunden.

- Det er dejligt, at Nikolaj stadig tror på mig og giver mig tillid. Så kan jeg forhåbentlig vise, at jeg kan administrere det, siger Simon Hald.

- Jeg er ærgerlig på Renés vegne. Han er den vigtigste spiller i forsvaret sammen med Henrik Møllgaard. Det er et stort tab for holdet, lyder det også fra Flensburg-klippen.

Netop Møllgaard leverede også flot spil i forsvaret mod Norge, efter at René Toft udgik, men han føler større behov for at rose Simon Hald.

- Jeg er glad for min egen indsats mod Norge, men jeg må bare tage hatten af for Simon, der blev kastet for løverne på den måde.

- Sander Sagosen (Norges største stjerne, red.) forsøgte at teste ham fra start, men Simon stod bare imod. Han var bare et bæst, roser Møllgaard.

Mens indsatsen i forsvaret har været mere end godkendt, så vil Simon Hald gerne bidrage med lidt mere i offensiven.

- Med de spillere vi har i bagkæden, bliver der lidt mere plads til os stregspillere, fordi de andre tager så meget opmærksomhed.

- Jeg håber på at byde lidt mere ind offensivt og være lidt mere spilbar, siger Simon Hald.

Danmark møder Ungarn lørdag klokken 20.30. Egypten og Sverige er de øvrige modstandere i mellemrunden.