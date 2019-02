Hævn: Odenses fysik slog Nykøbing omkuld

Stine Jørgensen kom i gang igen fra straffekaststregen for Odense HC efter et par kampe med nogle afbrændere. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Odense hævnede deres pokalfinalenederlag, da de slog Nykøbing Falster og samtidig sikrede sig ligaens førsteplads i grundspillet.

HÅNDBOLD: Det var måske ikke helt hævn, men Odense HC slog igen mod Nykøbing Falster og fik hævnet deres pokalfinalenederlag. Det var en fin start fra Odense mandskabet. I angrebet satte Kathrine Heindahl og Nadia Offendal hurtigt de første to kasser ind for fynboerne. I den anden ende virkede det tidligt som om, at Nykøbing ville få store problemer med de fysisk større spillere fra Odense. Det gav også Tess Wester gode betingelser i målet, da hun fik fat i en dobbelt redning og holdt Nykøbing fra at score indtil det sjette minut. Desværre var Westers skarphed ikke helt ligeså god i den anden ende, da hun kastede en smule skævt og dermed ikke kunne sætte bolden ind til 3-1. Heldet var heller ikke med Mette Tranborg og Kathrine Heindahl tidligt i kampen. Først fik Heindahl en udvisning, der måske skulle være givet, men i så fald skulle være faldet til Stine Jørgensen. Bedre var det ikke for Mette Tranborg. Først kom hun til en chance og scorede, men desværre efter dommerfløjtet. Kort efter kom hun til en endnu bedre chancer, der så ramte stolpen. Begyndelsen af kampen var generelt præget af nervøsitet og to hold, der så hinanden an. Det førte til flere tekniske fejl og mange scoringspauser i kampens begyndelse.

Nykøbing Falster-Odense HC 19-25 (12-11) Kvindernes håndboldligaNykøbing Falster-Odense HC 19-25 (12-11)



Kampens gang: 0-2, 2-2, 4,4, 7-7, 11-11, 14-13, 16-14, 16-17, 18-21, 18-23,



Mål:Nykøbing Falster: Lærke Nolsøe 6, Sofie Olsen 4, Dione Housheer 3, Anna Lagerquist 2, Emelie Westberg 2, Kristina Kristiansen 1 Odense HC: Stine Jørgensen 5 (4), Kathrine Heindahl 4, Sara Hald 3, Freja Cohrt 3, Mette Tranborg 3, Mie Højlund 2, Nadia Offendal 2, Suzanne Bækhøj 1, Trine Østergaard 1.



Bedste spiller:Nykøbing Falster: Lærke Nolsøe Odense HC: Stine Jørgensen



Udvisninger:Nykøbing Falster: 2 x 2 Odense HC: 3 x 2



Odense HC's næste kamp: Brest Bretagne (Ude i Champions League) 24. februar klokken 15 og Aarhus United (hjemme i ligaen) 27. februar klokken 19.30.



Bemærkninger: På banen efter kampen blev Odense HC udnævnt til kampens spiller for gæsterne. Den titel betød, at hun vandt en vaskemaskine. Så fremover kan man også regne med rene trøjer hos Odense HC.

Videodrama Dramaet nåede et højdepunkt, da Lærke Nolsøe havde en kontra efter 18 minutter. Mie Højlund kom spurtende ind fra siden og nåede at stille sig på plads. Det virkede dog til at Lærke Nolsøe ikke havde opfanget Højlund, så de endte med at støde skuldrene sammen. Det virkede så voldsomt, at dommerne valgte at gå ud og se hændelsen igennem på video, fordi de overvejede et rødt kort til Højlund. Mie Højlund slap dog med at sidde på bænken i to minutter frem for på tilskuerpladserne resten af kampen, og selv de to minutter vil nogle sikkert mene kunne diskuteres. Som anden del af første halvleg skred frem blev det dog mere og mere med Odense HC i rollen som forfølger. Oftest kom Nykøbing foran med en enkelt mål, inden Odense HC udlignede. Til sidst randt tiden desværre ud for de orange, så Nykøbing kunne gå til pause et enkelt mål foran.

Grebet gange fire Starten på anden halvleg var endnu mere nervøs og passiv end starten på første. Nykøbing startede med et angreb, hvor der stort set intet pres var. Dommerne valgte at straffe dem for passivt spil, før de overhovedet nåede at lave de fem tilladte afleveringer. Angrebet efter pressede Odense noget mere, men tabte også bolden for passivt spil. Nogen, der ikke var passiv i kampen, var Nykøbings Cecilie Greve. Hun formåede to gange på anden halvlegs første tre minutter at gribe de normalt stærkt skydende Odense backer, Mie Højlund og Mette Tranborg ud. Lagt sammen med en griber mod Stine Jørgensen og endnu en mod Mette Tranborg gjorde hun sig godt bemærket i løbet af kampen. Det stoppede dog ikke især Stine Jørgensen fra at skyde videre. Hun var på pletten - eller snarere stregen - igen mod Nykøbing, efter en kamp mod TTH Holstebro, hvor hun var en af to straffekast skytter, der brændte i de sidste fem minutter. Mod Nykøbing viste hun, hvorfor hun nok lige er en tand foran Nadia Offendal i Odense HC's straffekast hierarki, da hun scorede alle fem gange, hun stod alene foran Nykøbings målvogtere, Cecilie Greve og Sakura Hauge. Heller ikke Mette Tranborg lod en griber stoppe hende. Hun viste, ligesom Stine Jørgensen, noget mental styrke, da hun ligesom Stine Jørgensen fortsatte med at skyde og satte to gode langskud ind til sidst i kampen. Odense HC fortsatte med at hænge lidt efter i den første del af anden halvleg. De var i perioder bagud med to, men lidt efter lidt, begyndte ligaens tophold at liste sig op, og omkring midtvejs slog de endeligt deres første hul ned til Nykøbing, siden holdet var foran 2-0. Hen mod kampens afslutning virkede det til at Odense HC's større bredde begyndte at slå igennem. Nykøbings otte-ni spillere, der spillede det meste af tiden fik sværere og sværere ved at trænge igennem fynboernes forsvar. Derfor valgte Nykøbings cheftræner, Jakob Larsen at satse med 7-mod-6 i angrebet for at skabe mere plads. Lige lidt hjalp det dog og med fem minutter igen, havde Odense pludseligt skabt deres første firemåls føring i kampen, og selvom holdet nok ikke vil mene, de nogensinde fik helt gang i angrebet, så holdt føringen hele vejen hjem. Med sejren kan Odense HC nu kalde sig vindere af ligaens grundspil, da ingen hold matematisk kan nå at indhente dem.