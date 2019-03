Hæderlig fight: Odense kæmpede, men tabte i Rusland

Håndbold: Det blev et nederlag, men trods alt et af de mere hæderlige af slagsen, da Odense HC tabte ude mod Rostov-Don i Champions League. Holdet var igen amputeret med kun fire bagspillere i truppen, men kæmpede med alt, hvad det havde og gjorde en flot figur trods nederlaget.

Det virkede til, at Tess Wester var i spillehumør i Rusland. Hun startede kampen med nogle flotte redninger. Flere af de redninger blev vekslet til kontramål, og derfor var det også et Odense-hold, der hurtigt kom i front.

I det etablerede angreb viste Mie Højlund hendes fantastiske gennembrudsevner, hvor hun scorede en enkelt og tilspillede sig et straffekast.

Efter ti minutter begyndte Rostov-Don at få styr på deres angreb. Især en storspillende Anna Sen begyndte at komme i gang og voldte flere gange store problemer for det fynske angreb, der blev snøret af russerens fodfinter.

Men i det fynske angreb kunne Ingvild Bakkerud også lege med, og efter at have brændt sit første forsøg begyndte hun at vise sin springstyrke ved at hoppe over de ellers høje russiske forsvarsspillere. Det var også Bakkerud, der fik lov til at få første halvlegs sidste ord, da hun kastede sit femte mål ind.

Men Odense havde svært ved helt at få fejlene ud af spillet, og derfor var det - trods den gode start - Rostov-Don, der kunne gå til pause med en føring på 14-10.